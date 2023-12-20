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Чемпионат Германии. Бундеслига

Романо: «Сделка по Элмасу будет заключена на этой неделе»

20 Декабря 2023 • 22:48 Комментировать

Сделка между немецким «РБ Лейпцигом» и «Наполи» по северомакедонскому полузащитнику Эльифу Элмасу будет заключена уже на этой неделе. Обновлением по теме в своей соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо.

«Почти всё готово», - отмечает уверенно Фабрицио.

Ранее тот же Романо в социальных сетях писал о том, что «адзурри» получили предложение за своего игрока в 25 млн евро от «быков».

Элмасу 24 года, выступает за «Наполи» футболист сборной Северной Македонии с 2019 года, а его текущий контракт с действующим чемпионом Италии рассчитан до середины 2025 года. До переезда в Италию выступал в Турции за «Фенербахче», воспитанник клуба «Работнички» из города Скопье.

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