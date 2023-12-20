«Унион» уверенно обыграл «Кёльн» и отдалился от зоны вылета

Перед началом матча 16-го тура чемпионата Германии «Унион» и «Кёльн» вместе с «Дармштадтом» и «Майнцем» делили последнее место. Соперники провели достаточно открытую игру с обилием моментов. На 56-й минуте хозяева повели после удара Бенедикта Холленбаха из пределов штрафной. Все вопросы были сняты после удара Датро Фофана - 2:0. Эта победа позволила «Униону» на три очка оторваться от трио главных аутсайдеров.
Протокол игры
|(1:0) Холлербах Бенедикт56'
|(2:0) Фофана Датро78'
Рённов Фредерик•Юранович Йосип•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Руссийон Жером62' (Триммель Кристофер (62') •Хаберер Яник68' (Бонуччи Леонардо (68') •Хедира Рани•Шефер Андраш85' (Ааронсон Бренден (85') •Фолланд Кевин•Бехренс Кевин46' (Фофана Датро (46') •Холлербах Бенедикт62' (Крал Алекс (62')
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо•Хайнц Доминик•Финкгрефе Макс80' (Шмиц Бенно (80') •Мартель Эрик74' (Кайнц Флориан (74') •Тилманн Ян60' (Любичич Деян (60') •Гусенбашич Денис•Майна Линтон•Зельке Дейви74' (Вальдшмидт Лука (74') •Ут Марк74' (Дитц Флориан (74')
Запасные: Алиду Фариде•Килиан Лука•Тиггес Штеффен•Кеббинг Маттиас
20 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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