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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» уверенно обыграл «Кёльн» и отдалился от зоны вылета

20 Декабря 2023 • 22:32 Комментировать
Унион Берлин
2:0
Кёльн

Перед началом матча 16-го тура чемпионата Германии «Унион» и «Кёльн» вместе с «Дармштадтом» и «Майнцем» делили последнее место. Соперники провели достаточно открытую игру с обилием моментов. На 56-й минуте хозяева повели после удара Бенедикта Холленбаха из пределов штрафной. Все вопросы были сняты после удара Датро Фофана - 2:0. Эта победа позволила «Униону» на три очка оторваться от трио главных аутсайдеров.

Протокол игры  
Унион Берлин2:0Кёльн
(1:0) Холлербах Бенедикт56'  
(2:0) Фофана Датро78'  
Рённов ФредерикЮранович ЙосипКнохе РобинЛейте ДиогуРуссийон Жером 62' (Триммель Кристофер ( 62') Хаберер Яник 68' (Бонуччи Леонардо ( 68') Хедира РаниШефер Андраш 85' (Ааронсон Бренден ( 85') Фолланд КевинБехренс Кевин 46' (Фофана Датро ( 46') Холлербах Бенедикт 62' (Крал Алекс ( 62')
Запасные: Лайдуни АиссаКауфманн МиккельЕккель ПаульШволов Александер
Швебе МарвинКарстенсен РасмусХюберс ТимоХайнц ДоминикФинкгрефе Макс 80' (Шмиц Бенно ( 80') Мартель Эрик 74' (Кайнц Флориан ( 74') Тилманн Ян 60' (Любичич Деян ( 60') Гусенбашич ДенисМайна ЛинтонЗельке Дейви 74' (Вальдшмидт Лука ( 74') Ут Марк 74' (Дитц Флориан ( 74')
Запасные: Алиду ФаридеКилиан ЛукаТиггес ШтеффенКеббинг Маттиас
20 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Кёльн

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14:50
​Ставка и прогноз на матч Унион Берлин — Кёльн чемпионата Германии — 20 декабря 2023
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