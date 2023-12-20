«Унион» уверенно обыграл «Кёльн» и отдалился от зоны вылета

Перед началом матча 16-го тура чемпионата Германии «Унион» и «Кёльн» вместе с «Дармштадтом» и «Майнцем» делили последнее место. Соперники провели достаточно открытую игру с обилием моментов. На 56-й минуте хозяева повели после удара Бенедикта Холленбаха из пределов штрафной. Все вопросы были сняты после удара Датро Фофана - 2:0. Эта победа позволила «Униону» на три очка оторваться от трио главных аутсайдеров.