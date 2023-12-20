Мусиала проведёт сотый матч за «Баварию» в Бундеслиге

Джамал Мусиала сегодня вечером проведёт свой сотый матч за «Баварию». Джамал выйдет в стартовом составе мюхненцев на выездную игру против «Вольфсбурга».

Любопытно, что Мусиала стал самым молодым игроком «Баварии» в истории клуба, который достиг такой отметки в рамках Бундеслиги. Фактом делится Opta Sports. Впервые в чемпионате Германии Мусиала сыграл за свой клуб ещё в далёком сезоне-2019/20.

Следить за возможными голевыми достижениями Мусиалы и его команды можно в текстовой трансляции на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит с минуты – на минуту.