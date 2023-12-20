Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка и Киммих пропускают матч с «Вольфсбургом» из-за простуды

20 Декабря 2023 • 21:46 Комментировать
Бавария
3:0
Штутгарт

В пресс-службе мюнхенской «Баварии» рассказали о том, что случилось с двумя игроками центра поля команды – Йозуа Киммихом и Леона Горецкой. Ранее они оба не попали в заявку мюнхенцев на игру 16 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», но в списке травмированных игроков отсутствуют.

«У них наблюдаются симптомы простуды», - говорят в клубе.

Напомним, что «Бавария» начнёт матч против «Вольфсбурга» уже совсем скоро – менее чем через час, в 22:30 по московскому времени. Следить за ходом игры можно будет на нашем портале в поминутной текстовой трансляции. Там же в соседнем разделе можно ознакомиться и с составами команд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Йозуа Киммих ещё теги

Новости по матчу

18 Декабря
00:22
«Бавария» повторила свой же застарелый рекорд чемпионата Германии
17 Декабря
23:25
«Бавария» уничтожила оборону «Штутгарта»
21:00
«Бавария» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
20:27
​Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Штутгарта»
02:33
Бавария - Штутгарт: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:24
Нагельсманн: «Тер Штеген или Нойер? Оба – исключительные вратари»
16 Декабря
23:25
​Точная ставка и прогноз на матч Бавария — Штутгарт чемпионата Германии — 17 декабря 2023
23:22
Ставка и прогноз на матч Бавария – Штутгарт чемпионата Германии – 17 декабря 2023
22:07
Кейн сможет сыграть против «Штутгарта», несмотря на недавнюю болезнь
16:46
​Сане высказался о взаимодействии с Кейном
16:17
Станишич: «Летом я вернусь в «Баварию», но пока сосредоточен на выступлениях за «Байер»
13:01
Тухель: «Мюллер претендует на то, чтобы выйти в старте против «Штутгарта»
12:54
Тухель: «Штутгарт» играет очень стабильно, команда заслуживает третье место в таблице»
12:49
Тухель: «Травмы Мазрауи и Комана? Это очень неприятные новости»
15 Декабря
16:44
«Кейн приболел»: Тухель рассказал о готовности игроков к «Штутгарту»
14 Декабря
16:24
«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги
15:53
Коман пропустит 3 недели из-за травмы
15:50
Мазрауи выбыл на 4-6 недель, Нуссер может пропустить Кубок Африки
15:45
Ассистент Тухеля может возглавить сборную Ирландии
15:40
Де Лигт вряд ли сыграет со «Штутгартом», но может принять участие в игре с «Вольфсбургом»
14:54
Де Лигт возобновил тренировки с «Баварией»
13:00
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
13 Декабря
15:52
Мазрауи получил травму матче с «Манчестер Юнайтед»
15:00
Кейн: «У Мусиалы впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе»
14:23
Коман получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед», игрок скоро пройдёт обследование
14:04
Коман поделился ожиданиями от жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов
12:39
Кейн – о трёх матчах подряд без голов: «Нужно сохранять терпение»
12:31
Нойер рассказал о своих отношениях с тер Штегеном
12:27
Тухель: «Кейн – это тот игрок, который всегда делает разницу на поле»
12:22
Тухель: «Манчестер Юнайтед» – это очень большой клуб, не стоит об этом забывать»
11:26
Киммих может покинуть «Баварию», если не продлит контракт до лета
12 Декабря
22:23
«Боруссия» Дортмунд поспорит с клубом АПЛ за Гирасси
20:31
Сане: Я не думаю об уходе из «Баварии»
14:54
«Бавария» не хочет платить Дэвису 10-13 миллионов евро в год
12:34
Мусиала: «Мы очень хорошо тренировались перед матчем с «Айнтрахтом», поражение 1:5 стало сюрпризом»
12:11
Араухо чисто из уважения выслушал предложение Тухеля, игрок счастлив в «Барселоне»
12:06
Сарагоса: «Когда «Бавария» постучалась в двери, я не думал дважды»
11 Декабря
16:36
«Бавария» нашла замену Дэвису в «Жироне»
16:18
Журналист Плеттенберг: «Скорее всего, Дэвис летом перейдёт в «Реал»
15:48
Фройнд: «Плохая форма Дэвиса повлияла на слухи о его будущем? Я так не думаю»
14:58
Фройнд: «Араухо в «Баварии»? Какие-то разговоры есть, но я не хочу раскрывать все подробности»
02:57
Ульрайх: «Не планирую завершать карьеру в ближайшем будущем»
00:11
«Бавария» надолго лишилась Гнабри – травма оказалась серьёзной
10 Декабря
22:01
Форвард «Баварии» отказался уходить в аренду в «Манчестер Юнайтед» 1
21:09
«Бавария» готовит крупную сумму на трансфер игрока «Барселоны» 1
15:47
Фройнд: «После возвращения Нойера мы сразу увидели, что он всё ещё может помочь «Баварии» в будущем»
15:23
Фройнд: «Трансферное окно для «Баварии» точно не будет скучным»
15:05
Фройнд: «В «Зальцбурге» мы искали талантов и помогали им развиваться, но в «Баварии» всё иначе»
14:11
Фройнд: «Мюллер находится в незнакомой ситуации, будучи в роли запасного в этом сезоне»
13:24
Горецка: «Поражение от «Айнтрахта» 1:5? Это кажется очень унизительным»
13:00
Горецка: «Летом я не рассматривал вариант с уходом из «Баварии»
11:21
Араухо отказался от перехода в «Баварию» в январе, но летом трансфер возможен
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
77 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Кёльн Кёльн
1
0
2.07 3.55 3.50
Видео
20.12.23 в 22:30
Байер Л Байер Л
Бохум Бохум
1.23 6.20 13.00
Видео
20.12.23 в 22:30
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург Аугсбург
1.57 4.40 5.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
7.00 5.20 1.39
Видео
20.12.23 в 22:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
2.02 3.80 3.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Хайденхайм Хайденхайм
Фрайбург Фрайбург
3.15 3.70 2.16
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
22:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Бохум»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:00 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:46 · Германия. Бундеслига
Горецка и Киммих пропускают матч с «Вольфсбургом» из-за простуды
21:29 · Германия. Бундеслига
​Кейн, Мюллер и Сане – в основе «Баварии» на матч против «Вольфсбурга»
16:21 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ: «Я не особо доволен своими первыми 6 месяцами в Бундеслиге»
16:09 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ рассказал, боится ли потерять место в основе «Баварии» из-за участия на Кубке Азии
13:51 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба сразятся за Киммиха 1
12:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» покупает полузащитника «Наполи»
08:51 · Германия. Бундеслига
Терзич разочарован ничьей «Боруссии»
03:17 · Германия. Бундеслига
​Маттеус не поддерживает идею возвращения Крооса в сборную Германии
00:33 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» трижды вёл в матче с «Дармштадтом» и не победил
00:27 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть главного аутсайдера
19 Декабря
22:31 · Германия. Бундеслига
«Вердер» отобрал победу у «РБ Лейпцига»
22:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:36 · Германия. Бундеслига
Брандт и Забитцер — в стартовом составе «Боруссии» на игру с «Майнцем»
Все новости
Рекомендуем