Горецка и Киммих пропускают матч с «Вольфсбургом» из-за простуды

В пресс-службе мюнхенской «Баварии» рассказали о том, что случилось с двумя игроками центра поля команды – Йозуа Киммихом и Леона Горецкой. Ранее они оба не попали в заявку мюнхенцев на игру 16 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга», но в списке травмированных игроков отсутствуют.

«У них наблюдаются симптомы простуды», - говорят в клубе.

Напомним, что «Бавария» начнёт матч против «Вольфсбурга» уже совсем скоро – менее чем через час, в 22:30 по московскому времени. Следить за ходом игры можно будет на нашем портале в поминутной текстовой трансляции. Там же в соседнем разделе можно ознакомиться и с составами команд.