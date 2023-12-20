​Кейн, Мюллер и Сане – в основе «Баварии» на матч против «Вольфсбурга»

В среду вечером «Бавария» проведёт гостевой матч Бундеслиги против «Вольфсбурга». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Павлович, Геррейру, Мусиала, Мюллер, Сане, Кейн.

Матч между «Вольфсбургом» и «Баварией» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после очного матча игроки «Вольфсбурга» и «Баварии» отправятся на зимние каникулы.