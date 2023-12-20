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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ким Мин Джэ: «Я не особо доволен своими первыми 6 месяцами в Бундеслиге»

20 Декабря 2023 • 16:21 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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Через 5 ч. 39 мин.

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ заявил, что недоволен своей игрой в первые полгода в немецкой Бундеслиге. Напомним, летом кореец перебрался в команду Томаса Тухеля из «Наполи», где провёл всего один сезон и сыграл ключевую роль в победе в чемпионате Италии.

«Я не особо доволен своими первыми 6 месяцами в Бундеслиге. К сегодняшнему дню я не чувствую себя незаменимым игроком стартового состава. Если в команде все будут в строю, включая де Лигта и Упамекано, неизвестно, кто будет играть в основе», – цитирует корейца T-Online.

Напомним, летом «Бавария» заплатила за Кима Мин Джэ 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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