Ким Мин Джэ: «Я не особо доволен своими первыми 6 месяцами в Бундеслиге»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ заявил, что недоволен своей игрой в первые полгода в немецкой Бундеслиге. Напомним, летом кореец перебрался в команду Томаса Тухеля из «Наполи», где провёл всего один сезон и сыграл ключевую роль в победе в чемпионате Италии.

«Я не особо доволен своими первыми 6 месяцами в Бундеслиге. К сегодняшнему дню я не чувствую себя незаменимым игроком стартового состава. Если в команде все будут в строю, включая де Лигта и Упамекано, неизвестно, кто будет играть в основе», – цитирует корейца T-Online.

Напомним, летом «Бавария» заплатила за Кима Мин Джэ 40 миллионов евро.