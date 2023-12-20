Ким Мин Джэ рассказал, боится ли потерять место в основе «Баварии» из-за участия на Кубке Азии

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ рассказал, боится ли потерять место в основном составе команды во второй половине сезона. Напомним, в январе футболисту предстоит сыграть на Кубке Азии за сборную Южной Кореи.

«Я буду вынужден уехать на Кубок Азии. Если во время моего участия в турнире Упамекано и де Лигт хорошо себя проявят, то после возвращения они будут основными. То же самое касаается любого другого игрока, который хорошо себя проявит. Этого нельзя избежать. Когда я вернусь, мне придётся тяжело работать и бороться за своё место», – цитирует Кима Мин Джэ T-Online.