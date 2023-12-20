«РБ Лейпциг» покупает полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз близок к уходу из неаполитанского клуба. Игрок может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, в подписании 24-летнего хавбека заинтересован «РБ Лейпциг». «Быки» готовы заплатить за него порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Элмаз провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Элиф выступает за «Наполи» с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года.