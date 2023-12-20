Терзич разочарован ничьей «Боруссии»

В рамках 16-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на домашнем стадионе принимала «Майнц». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Об этом матче высказался наставник хозяев Эдин Терзич.

«В этой встрече у моей команды было два лица, это происходит с нами довольно часто. В первом тайме «Боруссия» показала отличный футбол, могла забить намного больше голов. Пропустив перед перерывом, мы уже были не на коне во втором тайме. Играли очень пассивно. Уходим на зимнюю паузу с большим разочарованием», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 16 проведенных туров «Боруссия» набрала 27 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.