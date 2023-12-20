​Маттеус не поддерживает идею возвращения Крооса в сборную Германии

Легендарный Лотар Маттеус прокомментировал перспективу возвращения в сборную Германии Тони Крооса, который в 2021 году объявил о завершении карьеры в сборной страны. Сейчас, в преддверии чемпионата Европы 2024, немецкий футболист, похоже, изменил свое мнение. Но Маттеус не поддерживает его порыв.

- Кроос мог бы быть полезным на фланге, но это не его место. Я думаю, что именно в полузащитнике его плана немецкая сборная сейчас не нуждается, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.