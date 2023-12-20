«Хоффенхайм» трижды вёл в матче с «Дармштадтом» и не победил

«Хоффенхайм» с «Дармштадтом» выдали результативный матч 16-го тура чемпионата Германии. Андрей Крамарич оставил шансы голкиперу ударом с 11 метров, но счет открыт. Лука Пфайффер быстро сравнял счет в опасной атаке. И все же первая половина осталась за хозяевами, это Ила Бебу отличился. Тим Скарке сравнял счет на 57-й минуте. На экваторе второго тайма Бебу оформил дубль - 3:2. И все же в концовке Скарке вырвал для гостей ничью.
«Хоффенхайм» поднялся на шестое место, противник - делит последнее.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей14'
|23'Пфайффер Лука (1:1)
|(2:1) Бебу Ила28'
|57'Скарке Тим (2:2)
|(3:2) Бебу Ила67'
|85'Скарке Тим (3:3)
Бауманн Оливер•Кабак Озан90' (Беккер Финн (90') •Брукс Джон•Фогт Кевин•Стах Антон•Кадержабек Павел•Прёмель Гриша90' (Юстван Юлиан (90') •Тохумджу Умут54' (Гриллич Флориан (54') •Бюльтер Мариус46' (Сков Роберт (46') • 49'Бебу Ила• 71'Крамарич Андрей73' (Бейер Максимилиан (73')
Запасные: Акпогума Кевин•Бишоф Том•Салаи Аттила•Нолль Науэль
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф•Гьясула Клаус 14'46' (Ронштадт Франк (46') •Ишервуд Томас75' (Мюллер Янник (75') •Ридель Клеменс• 81'Карич Эмир•Бадер Маттиас84' (Хонзак Матиас (84') •Франич Бартол75' (Маглица Матей (75') •Кемпе Тобиас84' (Торсиэлло Фабио (84') •Пфайффер Лука• 59'Скарке Тим 75'
19 декабря. Стадион "Презеро Арена".
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