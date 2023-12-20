«Хоффенхайм» трижды вёл в матче с «Дармштадтом» и не победил

«Хоффенхайм» с «Дармштадтом» выдали результативный матч 16-го тура чемпионата Германии. Андрей Крамарич оставил шансы голкиперу ударом с 11 метров, но счет открыт. Лука Пфайффер быстро сравнял счет в опасной атаке. И все же первая половина осталась за хозяевами, это Ила Бебу отличился. Тим Скарке сравнял счет на 57-й минуте. На экваторе второго тайма Бебу оформил дубль - 3:2. И все же в концовке Скарке вырвал для гостей ничью.

«Хоффенхайм» поднялся на шестое место, противник - делит последнее.