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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» трижды вёл в матче с «Дармштадтом» и не победил

20 Декабря 2023 • 00:33 Комментировать
Хоффенхайм
3:3
Дармштадт
окончен

«Хоффенхайм» с «Дармштадтом» выдали результативный матч 16-го тура чемпионата Германии. Андрей Крамарич оставил шансы голкиперу ударом с 11 метров, но счет открыт. Лука Пфайффер быстро сравнял счет в опасной атаке. И все же первая половина осталась за хозяевами, это Ила Бебу отличился. Тим Скарке сравнял счет на 57-й минуте. На экваторе второго тайма Бебу оформил дубль - 3:2. И все же в концовке Скарке вырвал для гостей ничью.

«Хоффенхайм» поднялся на шестое место, противник - делит последнее.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:3Дармштадт
(1:0) Крамарич Андрей14'  
  23'Пфайффер Лука (1:1)
(2:1) Бебу Ила28'  
  57'Скарке Тим (2:2)
(3:2) Бебу Ила67'  
  85'Скарке Тим (3:3)
Бауманн ОливерКабак Озан 90' (Беккер Финн ( 90') Брукс ДжонФогт КевинСтах АнтонКадержабек ПавелПрёмель Гриша 90' (Юстван Юлиан ( 90') Тохумджу Умут 54' (Гриллич Флориан ( 54') Бюльтер Мариус 46' (Сков Роберт ( 46'  49') Бебу Ила  71'Крамарич Андрей 73' (Бейер Максимилиан ( 73')
Запасные: Акпогума КевинБишоф ТомСалаи АттилаНолль Науэль
Шуэн МарсельКларер КристофГьясула Клаус  14' 46' (Ронштадт Франк ( 46') Ишервуд Томас 75' (Мюллер Янник ( 75') Ридель Клеменс  81'Карич ЭмирБадер Маттиас 84' (Хонзак Матиас ( 84') Франич Бартол 75' (Маглица Матей ( 75') Кемпе Тобиас 84' (Торсиэлло Фабио ( 84') Пфайффер Лука  59'Скарке Тим  75'
Запасные: Мюллер АндреасШнелльхардт ФабианБеренс МортенБрунст Александер
19 декабря. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Дармштадт

Новости по матчу

19 Декабря
02:33
​Актуальная ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Дармштадт чемпионата Германии — 19 декабря 2023
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