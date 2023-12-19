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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» отобрал победу у «РБ Лейпцига»

19 Декабря 2023 • 22:31 Комментировать

16-й тур чемпионата Германии стартовал матчем «Вердер» - «РБ Лейпциг». Уже на второй минуте Кастелло Люкеба запустил мяч в штангу. В середине тайма Юссуф Поульсен в выгодной ситуации не попал в створ. Аналогично и Йенс Стаге - неточно по высоте.  Амаду Айдара пульнул в штангу, а Поульсен добавил мяч в сетку, но из офсайда. На 47-й минуте Лои Опенда не с первой попытки, но пробил вратаря - 0:1. Очередное попадание в каркас, это Марвин Дукш запустил мяч в перекладину. Опенда едва не оформил дубль, но кипер выручил.  Хозяева отыгрались на 75-й минуте, когда Джастин Нжинма здорово пробил с дальней дистанции.

«РБ Лейпциг» упустил шанс догнать «Баварию» и идет на третьем месте, соперник - 13-й.  

«Вердер» - «РБ Лейпциг» - 1:1 (0:0)

Голы: Опенда, 47 - 0:1; Нжинма, 75  - 1:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер РБ Лейпциг
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