​Президент «Баварии»: «Мюллер уже стал легендой клуба»

Томас Мюллер подписал с «Баварией» новый контракт – до середины 2025 года. После продления соглашения с нападающим комментарий дал президент клуба Герберт Хайнер.

«Мюллер принадлежит «Баварии», как Фрауэнкирхе принадлежит Мюнхену. Он родился недалеко от города, вырос в этом клубе и уже стал его легендой, хотя ещё играет. Очень немногие футболисты достигают этого. Его карьера усеяна записями для учебников истории. «Баварию» сформировали многие люди, и такого игрока, как Томас Мюллер, больше никогда не будет», - цитирует Хайнера сайт «Баварии».

Отметим, что в академии «Баварии» Томас Мюллер оказался в возрасте 10 лет.