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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гендиректор «Баварии» высказался о Мюллере – игрок продлил контракт

19 Декабря 2023 • 18:22 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал продление контракта с Томасом Мюллером. Нападающий заключил с мюнхенцами трудовое соглашение до конца сезона 2024/2025.

«В воскресенье Мюллер ещё раз показал, насколько он ценен для нашей команды. Для «Баварии» он уникален как игрок, как личность. Он тот, кто никогда не прячется, даже когда это может причинить боль, кто всегда полностью мотивирован. Он также отличный собеседник, он всегда готов высказать своё мнение и получает удовольствие от своей работы», - сказал Дризен, чьи слова приведены на сайте «Баварии».

Дризен также пожелал Мюллеру успехов не только в «Баварии», но и в национальной сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Ян-Кристиан Дризен ещё теги

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