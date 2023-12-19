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​Спортивный директор «Баварии»: «Мюллер – воплощение качества и надёжности»

19 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать

Кристоф Фройнд, работающий на должности спортивного директора «Баварии», высказался о продлении контракта с Томасом Мюллером.

Как известно, 34-летний Мюллер подписал с «Баварией» контракт до середины 2025 года.

«Мы очень рады, что Мюллер останется в «Баварии» ещё на один сезон. Он лидер как на поле, так и за его пределами – он всегда является примером и ценным активом команды. Своим открытым и позитивным поведением Томас всегда подталкивает команду. Его манера игры чрезвычайно умна, он очень универсален в плане игровых позиций. Томас также почти никогда не травмируется, он всегда рядом – просто воплощение качества и надёжности», - слова Фройнда приводятся на сайте «Баварии».

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Бавария Томас Мюллер Кристоф Фройнд ещё теги
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