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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мюллер высказался после продления контракта с «Баварией»

19 Декабря 2023 • 17:57 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией», о чём было объявлено официально. 34-летний футболист после пролонгации трудового соглашения дал комментарий.

«Я рад, что мой путь в «Баварии» продолжается. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы оставались успешными – и как команда, и как клуб в целом. Для меня важно быть основой и помогать направлять команду в правильном направлении. Я хочу волновать наших болельщиков голами, голевыми передачами, своей любовью к игре, своей страстью к футболу и, надеюсь, ещё многими титулами», - слова Мюллера приведены на сайте «Баварии».

Напомним, что новый контракт Томаса Мюллера рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер

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