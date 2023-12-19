«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с нападающим Томасом Мюллером. 34-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Томас Мюллер оказался в структуре «Баварии» очень давно - в возрасте 10 лет. За первую команду мюнхенского клуба нападающий провёл 684 матча, в которых записал на свой счёт 237 голов и 261 голевой пас на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Байера» мюнхенцы отстают на четыре очка, проведя на одну игру меньше.