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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы лидеры топ-5 лиг Европы по проценту набранных очков

19 Декабря 2023 • 17:27 Комментировать

В Opta Sports назвали клубы-лидеры по проценту набранных очков от возможных. Рассматривались исключительно команды из топ-5 сильнейших чемпионатов Европы в текущем сезоне.

Лидер рейтинга – леверкузенский «Байер». Команда Хаби Алонсо набрала 39 из 45 возможных баллов в Бундеслиге, а это 87%. Совсем чуть-чуть отстала сенсация из Ла Лиги – «Жирона», 86%. Третье место рейтинга – у миланского «Интера», 85%.

В пятёрку первых вошли также мюнхенская «Бавария» (83%) и мадридский «Реал» (82%).

Отметим, что и «Жирона», и «Байер» и «Интер» в своих первенствах находятся на лидирующей строчке.

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