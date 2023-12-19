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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать»

19 Декабря 2023 • 15:42 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
1 7.40 X 5.40 2 1.35
20.12 22:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение в сборную Германии полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Напомним, немец объявил о завершении международной карьеры после чемпионата Европы в 2021 году.

«Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать. Ещё рано говорить об окончательном составе на Евро-2024. Нагельсманн поблагодарил бы меня, если бы я не комментировал ситуацию с Кроосом. Я не знаю, что он планирует в плане тактики», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее Кроос не стал исключать, что вернётся в сборную на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Сборная Германии Тони Кроос Томас Тухель ещё теги

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