Тухель: «Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возможное возвращение в сборную Германии полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Напомним, немец объявил о завершении международной карьеры после чемпионата Европы в 2021 году.

«Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать. Ещё рано говорить об окончательном составе на Евро-2024. Нагельсманн поблагодарил бы меня, если бы я не комментировал ситуацию с Кроосом. Я не знаю, что он планирует в плане тактики», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее Кроос не стал исключать, что вернётся в сборную на Евро-2024.