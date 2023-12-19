Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Лацио»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал итоги жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, «красная машина» столкнётся в двухматчевом противостоянии с римским «Лацио».

«Я немного знаю о «Лацио» в данный момент. Как итальянская команда, они всегда стремятся играть на результат. У них есть очень опытный тренер, который всегда может преподнести сюрприз. Цель состоит в том, чтобы пройти дальше. Это хорошо, что мы играем первый матч на выезде», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» вылетела на стадии четвертьфинала от будущих победителей турнира в лице «Манчестер Сити».