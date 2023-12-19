Джака: «Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака рассказал, почему решил перебраться в команду Хаби Алонсо минувшим летом.

«Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером. Вовсе нет. Я перешёл сюда ради того, чтобы помочь этой молодой команде благодаря богатому опыту за границей, который мне посчастливилось получить», – сказал бывший игрок лондонского «Арсенала» в интервью изданию The Athletic.

Напомним, леверкузенский «Байер» сейчас возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с отрывом в 4 очка от мюнхенской «Баварии», у которой матч в запасе. Ране Джака выступал в Германии за мёнхенгладбахскую «Боруссию».