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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джака: «Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером»

19 Декабря 2023 • 14:35 Комментировать
Байер Л
...
Бохум
1 1.19 X 7.50 2 12.50
20.12 22:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака рассказал, почему решил перебраться в команду Хаби Алонсо минувшим летом.

«Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером. Вовсе нет. Я перешёл сюда ради того, чтобы помочь этой молодой команде благодаря богатому опыту за границей, который мне посчастливилось получить», – сказал бывший игрок лондонского «Арсенала» в интервью изданию The Athletic.

Напомним, леверкузенский «Байер» сейчас возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с отрывом в 4 очка от мюнхенской «Баварии», у которой матч в запасе. Ране Джака выступал в Германии за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
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