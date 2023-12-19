Хёнесс: «Чемпионская гонка с «Байером»? Это неплохо для немецкого футбола»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в Бундеслиге. Напомним, леверкузенский «Байер» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата с отрывом в 4 очка от «Баварии». При этом у мюнхенского клуба остаётся матч в запасе.

«Я думаю, что леверкузенский «Байер» – это соперник, к которому стоит отнестись очень серьёзно. У «РБ Лейпцига» тоже всё ещё есть шанс. В случае со «Штутгартом» нам предстоит ещё выяснить, но «Боруссия» Дортмунд вряд ли поборется за титул. С такими соперниками нам вряд ли удастся отпраздновать титул в апреле. И это неплохо для немецкого футбола», – сказал Хёнесс в интервью Servus TV.