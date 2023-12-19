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Хёнесс подтвердил, что Мюллер близок к продлению контракта с «Баварией»

19 Декабря 2023 • 13:53 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс подтвердил, что мюнхенская команда находится в шаге от продления контракта со своим нападающим Томасом Мюллером. Немец должен подписать соглашение до конца следующего сезона. Действующий договор Томаса истекает в конце нынешней кампании.

«Это лишь вопрос нескольких дней, если не часов. Думаю, весь клуб был заинтересован в том, чтобы Мюллер остался», – цитирует Хёнесса Servus TV.

Напомним, Мюллер в этом сезоне недоволен количеством игровой практики, из-за чего пресса связывала Томаса с уходом из «Баварии». В конечном итоге нападающий принял решение остаться в клубе, в котором провёл всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Ули Хенесс ещё теги

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