Хёнесс подтвердил, что Мюллер близок к продлению контракта с «Баварией»

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс подтвердил, что мюнхенская команда находится в шаге от продления контракта со своим нападающим Томасом Мюллером. Немец должен подписать соглашение до конца следующего сезона. Действующий договор Томаса истекает в конце нынешней кампании.

«Это лишь вопрос нескольких дней, если не часов. Думаю, весь клуб был заинтересован в том, чтобы Мюллер остался», – цитирует Хёнесса Servus TV.

Напомним, Мюллер в этом сезоне недоволен количеством игровой практики, из-за чего пресса связывала Томаса с уходом из «Баварии». В конечном итоге нападающий принял решение остаться в клубе, в котором провёл всю карьеру.