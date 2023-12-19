​Киммих перестал быть неприкасаемым в «Баварии»

Полузащитник Йозуа Киммих больше не является тем, кого «Бавария» ни в коем случае не планирует продавать. О том, что 28-летний футболист потерял статус неприкасаемого, рассказывает SportBild.

Отмечается, что «Бавария» может продать Киммиха в ближайшие трансферные окна, чтобы заработать – действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Йозуа Киммих провёл за «Баварию» 20 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Киммиха в 75 миллионов евро.

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