«Боруссия» потеряла Адейеми

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми выбыл из строя из-за повреждения. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого топ-клуба.

Форвард получил травму походу недавнего поединка против французского «ПСЖ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

У Адейеми диагностирован частичный разрыв связок голеностопа. На восстановление игроку понадобится несколько недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 21-летний нападающий поучаствовал в 11 поединках, записав на свой счет одну результативную передачу. В пассиве Карима две желтые карточки.