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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» потеряла Адейеми

19 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми выбыл из строя из-за повреждения. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого топ-клуба.

Форвард получил травму походу недавнего поединка против французского «ПСЖ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

У Адейеми диагностирован частичный разрыв связок голеностопа. На восстановление игроку понадобится несколько недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 21-летний нападающий поучаствовал в 11 поединках, записав на свой счет одну результативную передачу. В пассиве Карима две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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