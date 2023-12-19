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Хёнесс: «Бавария» поможет Алабе с операцией на колене»

19 Декабря 2023 • 10:57 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс дал понять, что мюнхенская команда поможет своему бывшему игроку с операцией на колене. Напомним, центральный защитник мадридского «Реала» травмировал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона.

«Я хотел дозвониться до него сегодня, но, к сожалению, у меня не получилось. Мы в «Баварии» можем заверить Давида, что он будет прооперирован доктором, которому мы очень доверяем», – цитирует Хёнесса Bayern & Germany.

Напомним, Алаба ранее провёл в составе «Баварии» 12 лет. За этот период 31-летний австриец дважды брал с мюнхенским клубом Лигу чемпионов и 10 раз становился чемпионом Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Давид Алаба Ули Хенесс ещё теги

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