Хёнесс: «Бавария» поможет Алабе с операцией на колене»

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс дал понять, что мюнхенская команда поможет своему бывшему игроку с операцией на колене. Напомним, центральный защитник мадридского «Реала» травмировал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона.

«Я хотел дозвониться до него сегодня, но, к сожалению, у меня не получилось. Мы в «Баварии» можем заверить Давида, что он будет прооперирован доктором, которому мы очень доверяем», – цитирует Хёнесса Bayern & Germany.

Напомним, Алаба ранее провёл в составе «Баварии» 12 лет. За этот период 31-летний австриец дважды брал с мюнхенским клубом Лигу чемпионов и 10 раз становился чемпионом Германии.