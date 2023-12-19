«Бавария» может расстаться с полузащитником

Хавбек мюнхенской «Баварии» Александр Павлович может перебраться в другой клуб, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в услугах 19-летнего полузащитника заинтересованы два клуба немецкой Бундеслиги. Они хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Павлович хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в восьми поединках, отметившись двумя голевыми передачами.

После 14 проведенных матчей «Бавария» набрала 35 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.