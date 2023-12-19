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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может расстаться с полузащитником

19 Декабря 2023 • 08:21 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Александр Павлович может перебраться в другой клуб, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в услугах 19-летнего полузащитника заинтересованы два клуба немецкой Бундеслиги. Они хотят арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Павлович хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в восьми поединках, отметившись двумя голевыми передачами.

После 14 проведенных матчей «Бавария» набрала 35 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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