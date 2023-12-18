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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Редко можно увидеть такое сочетание качеств, как у Кейна»

18 Декабря 2023 • 23:14 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о сильных сторонах нападающего Гарри Кейна.

Как недавно стало известно, английский футболист был признан лучшим игроком «Баварии» за минувший месяц. В воскресном матче Бундеслиги против «Штутгарта» (3:0) форвард отметился дублем.

«Гарри – это Гарри, настоящий феномен у чужих ворот. Он профессионал высшего класса и отличный парень, что постоянно доказывает. Для него в порядке вещей брать на себя ответственность.

Редко можно увидеть, чтобы футболист, обладающий таким качеством, был при этом командным игроком. Вот почему мы ему так благодарны. Гарри – прирождённый лидер», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн ещё теги

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