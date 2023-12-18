Кейн – снова лучший игрок месяца в «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим игроком своей команды по итогам минувшего ноября. Об этом сообщает официальный интернет-портал «Баварии».

Нападающий получил абсолютное большинство голосов от проголосовавших – 56%. Англичанин опередил таких конкурентов как Мануэль Нойер (14% голосов) и Лерой Сане (7% голосов).

В ноябре Кейн порадовал болельщиков «Баварии» восемью забитыми голами в рамках пяти официальных встреч. В октябре, напомним, Гарри также был признан игроком месяца «Баварии».

За немецкий гранд нападающий выступает с лета 2023 года после долгожданного перехода из «Тоттенхэма».