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Кейн – снова лучший игрок месяца в «Баварии»

18 Декабря 2023 • 21:39 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим игроком своей команды по итогам минувшего ноября. Об этом сообщает официальный интернет-портал «Баварии».

Нападающий получил абсолютное большинство голосов от проголосовавших – 56%. Англичанин опередил таких конкурентов как Мануэль Нойер (14% голосов) и Лерой Сане (7% голосов).

В ноябре Кейн порадовал болельщиков «Баварии» восемью забитыми голами в рамках пяти официальных встреч. В октябре, напомним, Гарри также был признан игроком месяца «Баварии».

За немецкий гранд нападающий выступает с лета 2023 года после долгожданного перехода из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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