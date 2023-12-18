«Баварии» сообщили, что зимний трансфер Араухо исключён

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не перейдёт в «Баварию» в январе.

Уругвайский футболист стал одной из главных целей гранда Бундеслиги, о чём сообщалось в начале месяца. Известно также, что «Бавария» готова предложить за 24-летнего игрока крупную сумму, однако шансов осуществить переход в январе, похоже, всё равно нет. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцам уже дали понять, что зимний трансфер Араухо полностью исключён. Кроме того, «Барселона» хотела бы продлить контракт центрбека.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Рональда Араухо составляет 70 млн евро.