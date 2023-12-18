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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кель: «ПСВ – сложный и привлекательный жребий одновременно»

18 Декабря 2023 • 17:40 Комментировать

Спортдир дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением о сопернике, что достался «шмелям» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Немцы сыграют против ПСВ из Эйндховена, этот клуб показывает фантастическую статистику в чемпионате Нидерландов и вышел в плей-офф ЛЧ со второго места группы В, уступив первенство «Арсеналу».

«Достался привлекательный и в то же время сложный жребий. Они выиграли все 16 матчей в своей лиге с разницей мячей 56:6. Мы выйдем на эти матчи полными оптимизма, уверенности в себе. У нас есть чёткая цель – попасть в четвертьфинал», - говорит Кель клубной пресс-службе.

Дортмундцы пробились в плей-офф с первого места группы F.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСВ Себастьян Кель ещё теги
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