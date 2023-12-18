​Мюллер договорился с «Баварией» о новом контракте

Нападающий Томас Мюллер договорился с «Баварией» о продлении контракта. Об этом на своих страницах рассказывает SportBild. Новое трудовое соглашение футболиста будет рассчитано до середины 2025 года.

Отмечается, что сторонам осталось подписать контракт. Официальное объявление ожидается уже на этой неделе.

Томас Мюллер проводит в «Баварии» всю свою карьеру. В 684 официальных матчах за команду футболист записал на свой счёт 237 голов и 261 голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.