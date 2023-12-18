Мюллер: «Я доволен результатами жеребьёвки Лиги чемпионов»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после того, как его команде выпал римский «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, жеребьёвка стадии плей-офф турнира состоялась сегодня.

«Я доволен жеребьёвкой. Мы поедем в захватывающий город, «Лацио» как клуб всегда был мне интересен. Если вы прошли в 1/8 финала, это значит, что вы проделали хорошую работу. У «Лацио» исторический стадион, и на нём было проведено много значимых сражений. Когда придёт время, мы сосредоточимся на предстоящей задаче», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

«Бавария» встречалась с «Лацио» в 2021 году на стадии ⅛ финала Лиги чемпионов. Тогда мюнхенцы прошли дальше с общим счётом 6:2.