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Мюллер: «Я доволен результатами жеребьёвки Лиги чемпионов»

18 Декабря 2023 • 16:01 Комментировать
Вольфсбург
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Бавария
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20.12 22:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после того, как его команде выпал римский «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, жеребьёвка стадии плей-офф турнира состоялась сегодня.

«Я доволен жеребьёвкой. Мы поедем в захватывающий город, «Лацио» как клуб всегда был мне интересен. Если вы прошли в 1/8 финала, это значит, что вы проделали хорошую работу. У «Лацио» исторический стадион, и на нём было проведено много значимых сражений. Когда придёт время, мы сосредоточимся на предстоящей задаче», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

«Бавария» встречалась с «Лацио» в 2021 году на стадии ⅛ финала Лиги чемпионов. Тогда мюнхенцы прошли дальше с общим счётом 6:2.

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Лацио Бавария Томас Мюллер ещё теги

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Сегодня, 18 Декабря
16:01 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Я доволен результатами жеребьёвки Лиги чемпионов»
15:53 · Германия. Бундеслига
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15:48 · Германия. Бундеслига
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