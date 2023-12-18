Нойер – о матчах с «Лацио»: «Постараемся выиграть обе игры»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния с римским «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Это итальянская команда, которая всегда хорошо подкована тактически. У нас уже есть положительный опыт игр с «Лацио». Мы подойдём к этим матчам в статусе фаворитов, но недооценивать соперника нельзя. У меня очень положительные воспоминания о стадионе в Риме. Фанаты в Италии всегда очень громкие. Все с нетерпением ждут матчей. Мы постараемся выиграть обе игры», – цитирует Нойер официальный сайт «Баварии».

В сезоне-2020/21«Бавария» разобралась с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов, одержав победу 6:2 по сумме двух матчей.