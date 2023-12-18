В «Баварии» прокомментировали результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов. На этой стадии команда Томаса Тухеля сыграет в двухматчевом противостоянии с римским «Лацио».

«Мы очень рады, что вышли в ⅛ финала. Против итальянских клубов всегда тяжело играть. «Лацио» очень опытная команда, хоть сейчас и переживает не лучшие времена в чемпионате. Это будут очень привлекательные матчи, которые мы ждём с нетерпением. Надеемся, что сможем добыть хороший результат в первом матче в Риме. Наша цель – выйти в четвертьфинал», – цитирует Фройнда Bayern & Germany.