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В «Баварии» прокомментировали результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов

18 Декабря 2023 • 15:48 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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20.12 22:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов. На этой стадии команда Томаса Тухеля сыграет в двухматчевом противостоянии с римским «Лацио».

«Мы очень рады, что вышли в ⅛ финала. Против итальянских клубов всегда тяжело играть. «Лацио» очень опытная команда, хоть сейчас и переживает не лучшие времена в чемпионате. Это будут очень привлекательные матчи, которые мы ждём с нетерпением. Надеемся, что сможем добыть хороший результат в первом матче в Риме. Наша цель – выйти в четвертьфинал», – цитирует Фройнда Bayern & Germany.

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Лацио Бавария Кристоф Фройнд ещё теги

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