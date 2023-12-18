Сане: «Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался о победе своей команды 3:0 над «Штутгартом» в чемпионате Германии. В игре со «швабами» немец отметился одним ассистом.

«Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем. Нам нужно быть внимательными в обороне, как это было в матче со «Штутгартом». Наша защита была фантастической. «Штутгарт» проводит хороший сезон, они сегодня много владели мячом. Но я считаю, что мы были очень хороши и не допустили ни одного момента для соперника. Тренер сказал, что нам придётся много бегать и бороться, что мы и сделали. Мы знали, что у нас будут моменты в атаке», – сказал Сане в интервью после матча.