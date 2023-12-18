Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане: «Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем»

18 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
1 7.30 X 5.60 2 1.35
20.12 22:30

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался о победе своей команды 3:0 над «Штутгартом» в чемпионате Германии. В игре со «швабами» немец отметился одним ассистом.

«Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем. Нам нужно быть внимательными в обороне, как это было в матче со «Штутгартом». Наша защита была фантастической. «Штутгарт» проводит хороший сезон, они сегодня много владели мячом. Но я считаю, что мы были очень хороши и не допустили ни одного момента для соперника. Тренер сказал, что нам придётся много бегать и бороться, что мы и сделали. Мы знали, что у нас будут моменты в атаке», – сказал Сане в интервью после матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

Новости по матчу

Сегодня, 18 Декабря
12:40
Сане: «Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем»
12:07
Тель: «Цель «Баварии» – выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
12:40 · Германия. Бундеслига
Сане: «Выступление против «Штутгарта» должно стать для нас примером в будущем»
12:34 · Германия. Бундеслига
Наби Кейта раздражает некоторых игроков «Вердера»
12:07 · Германия. Бундеслига
Тель: «Цель «Баварии» – выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов»
12:03 · Германия. Бундеслига
Тель: «Мне хотелось бы выступить на чемпионате Европы в Германии»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек в течение суток пройдёт медосмотр в «Айнтрахте»
10:56 · Германия. Бундеслига
«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу
10:11 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Бавария» провела лучший матч в сезоне»
09:52 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил победу «Баварии» над «Штутгартом»
09:21 · Германия. Бундеслига
Кейн установил голевой рекорд Бундеслиги
09:08 · Германия. Бундеслига
Кейн стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Роналду и Холанна
00:39 · Германия. Бундеслига
​«Байер» повторил рекорд Бундеслиги, установленный более сорока лет назад
00:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» повторила свой же застарелый рекорд чемпионата Германии
17 Декабря
23:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уничтожила оборону «Штутгарта»
21:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» разорвал в клочья оборону «Айнтрахта» 1
21:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем