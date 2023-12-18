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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наби Кейта раздражает некоторых игроков «Вердера»

18 Декабря 2023 • 12:34 Комментировать
Вердер
2:0
Аугсбург

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, выступающий за бременский «Вердер», испытывает проблемы в Германии.

По информации Deichstube, некоторых игроков команды раздражает поведение гвинейца, который периодически опаздывает на встречи и старается избегать непопулярных спонсорских мероприятий. Сообщается, что это может быть причиной снижения количества игровой практики 28-летнего футболиста.

Напомним, что Кейта присоединился к «Вердеру» прошедшим летом на правах свободного агента. В составе бременцев полузащитник провёл всего три матча в рамках Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта

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