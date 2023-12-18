Наби Кейта раздражает некоторых игроков «Вердера»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, выступающий за бременский «Вердер», испытывает проблемы в Германии.

По информации Deichstube, некоторых игроков команды раздражает поведение гвинейца, который периодически опаздывает на встречи и старается избегать непопулярных спонсорских мероприятий. Сообщается, что это может быть причиной снижения количества игровой практики 28-летнего футболиста.

Напомним, что Кейта присоединился к «Вердеру» прошедшим летом на правах свободного агента. В составе бременцев полузащитник провёл всего три матча в рамках Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.