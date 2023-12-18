Тель: «Цель «Баварии» – выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель рассказал о целых своей команды на нынешний сезон. Также француз высказался насчёт своих индивидуальных целей.

«Цель «Баварии» – выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов в этом сезоне. Мы сделаем всё для того, чтобы добиться этого. Если говорить о личных целях, я хочу забить 15 голов и отдать хотя бы 5 ассистов своим партнёрам. Это мотивация, чтобы подталкивать себя к тяжёлой работе. Надеюсь, я смогу достичь цели», – цитирует Теля Canal Plus.

Тель проводит второй сезон в Бундеслиге после своего трансфера из «Ренна». 18-летний форвард к сегодняшнему дню отметился 3 голами и 2 ассистами в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.