Тель: «Мне хотелось бы выступить на чемпионате Европы в Германии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель заявил, что не теряет надежд попасть в заявку сборной Франции на чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом в Германии. Напомним, к сегодняшнему дню 18-летний футболист не провёл ни одного матча за взрослую сборную Франции.

«Конечно, мне хотелось бы выступить на чемпионате Европы в Германии. Многое будет зависеть от моей игры за «Баварию» и молодёжную сборную Франции», – заключил Тель в беседе с Canal Plus.

В этом сезоне Матис провёл одиннадцать матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.