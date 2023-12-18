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«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу

18 Декабря 2023 • 10:56 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
1 1.30 X 5.70 2 10.00
Через 9 ч. 21 мин.

Мадридский «Реал» составил список из четырёх футболистов, один из которых в январе может заменить центрального защитника Давида Алабу. Напомним, вчера австриец получил травму крестообразных связок колена в матче с «Вильярреалом» и выбыл до конца сезона.

По информации от Diario AS, в шорт-листе у «Реала» числятся Гонсалу Инасиу из лиссабонского «Спортинга», Антониу Силва из «Бенфики», Джорджо Скальвини из «Аталанты» и Виллиан Пачо из франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что в «Реале» ещё не определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе. Решение будет принято до начала января.

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