«Реал» составил список игроков, которые могут заменить Алабу

Мадридский «Реал» составил список из четырёх футболистов, один из которых в январе может заменить центрального защитника Давида Алабу. Напомним, вчера австриец получил травму крестообразных связок колена в матче с «Вильярреалом» и выбыл до конца сезона.

По информации от Diario AS, в шорт-листе у «Реала» числятся Гонсалу Инасиу из лиссабонского «Спортинга», Антониу Силва из «Бенфики», Джорджо Скальвини из «Аталанты» и Виллиан Пачо из франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что в «Реале» ещё не определились с приоритетным кандидатом на замену Алабе. Решение будет принято до начала января.