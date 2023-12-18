Тухель оценил победу «Баварии» над «Штутгартом»

В матче 15-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Штутгартом». Об этом поединке поделился мнением главный тренер команды Томас Тухель.

«Я очень доволен нашим выступлением. На старте встречи мы были немного пассивны, но с каждой минутой команда прибавляла. Команда показала уверенную игру. Это полностью заслуженный результат», - передает слова специалиста Bayern&Germany.

Напомним, что матч прошел на стадионе в Мюнхене и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После этого успеха на счету «Баварии» стало 35 баллов, команда занимает второе место в таблице. Лидером является леверкузенский «Байер».