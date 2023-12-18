Кейн установил голевой рекорд Бундеслиги

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил два гола во вчерашнем матче 15-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Кейн забил 20 мячей в 14 поединках Бундеслиги. Ни одному футболисту ранее не удавалось подобное. Уве Зелеру понадобился 21 матч, а Эрлингу Холанну – 22 игры.

Гарри присоединился к «Баварии» в летнее трансферное окно. Нападающий перешел из лондонского «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро.

Мюнхенский клуб занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующего «Байера» на четыре очка.

Кейн стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Роналду и Холанна