Кейн стал лучшим бомбардиром 2023 года, обогнав Роналду и Холанна

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отметился двумя забитыми мячами в поединке 15-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (3:0).

Таким образом, на счету английского бомбардира теперь 51 гол в 2023 году. Британец обогнал в списке бомбардиров португальца Криштиану Роналду и норвежца Эрлинга Холанна, в активе которых по 50 голов. Француз Килиан Мбаппе находится рядом с лидирующей группой. На его счету 49 мячей.

Напомним, что Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из лондонского «Тоттенхэма». Нападающий заключил с немецким грандом четырехлетнее трудовое соглашение.