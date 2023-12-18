​«Байер» повторил рекорд Бундеслиги, установленный более сорока лет назад

В пятнадцатом туре немецкого чемпионата уверенно выиграла со счетом 3:0 «Бавария», но то же самое сделал и леверкузенский «Байер», также забивший три мяча - но не «Штутгарту», естественно, а франкфуртскому «Айнтрахту».

Таким образом, «Байер» довел до двадцати четырех матчей с учетом всех турниров серию из матчей без поражений - с самого начала сезона. Это стало повторением рекорда немецкого чемпионата, который был установлен в сезоне 1982/1983 «Гамбургом».

В конце того сезона «Гамбург» не просто стал чемпионом Германии, но и выиграл Кубок чемпионов. Так что пожелаем подопечным Хаби Алонсо пройти этот путь «Гамбурга» до конца!