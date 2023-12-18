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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» повторила свой же застарелый рекорд чемпионата Германии

18 Декабря 2023 • 00:22 Комментировать
Бавария
3:0
Штутгарт

В центральном матче 15-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» обыграла конкурентов из «Штутгарта», забив тем три безответных мяча. Это означало, что «Бавария» в очередной раз забила в домашнем матче Бундеслиги - и случилось это в 64-м матче кряду. Эта серия стала повторением рекорда немецкого чемпионата - при этом прежнее достижение также было установлено мюнхенцами между 1970 и 1974 годами.

В следующем своем домашнем матче немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграет дома против «Хоффенхайма», но это случится уже в следующем году - тринадцатого января.

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Евро-Футбол.Ру,
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