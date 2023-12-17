«Бавария» уничтожила оборону «Штутгарта»

В центральном матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» играла против конкурентов из «Штутгарта». Уже на второй минуте быстрая атака хозяев, Лерой Сане обвел голкипера и сыграл на пустые ворота на Гарри Кейна - 1:0. В середине тайма после подачи со штрафного Ким Мин-Чжэ головой отправил мяч в цель, но там вне игры. «Бавария» давила и давила, а под конец тайма снова мяч побывал в сетке - Томас Мюллер пробил голкипера с близкого расстояния, но и здесь вне игры.

Во втором тайме со штрафного навес на Гарри Кейна, который выиграл воздух и удвоил счет. Вскоре снова сработал стандарт, корнер, и Ким Мин-Чжэ беспощадно пробил головой - 3:0.

«Бавария» сверхмощно отцепила конкурентов и вышла на второе место, противник - четвертый.

Протокол игры