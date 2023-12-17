«Бавария» уничтожила оборону «Штутгарта»

В центральном матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» играла против конкурентов из «Штутгарта». Уже на второй минуте быстрая атака хозяев, Лерой Сане обвел голкипера и сыграл на пустые ворота на Гарри Кейна - 1:0. В середине тайма после подачи со штрафного Ким Мин-Чжэ головой отправил мяч в цель, но там вне игры. «Бавария» давила и давила, а под конец тайма снова мяч побывал в сетке - Томас Мюллер пробил голкипера с близкого расстояния, но и здесь вне игры.
Во втором тайме со штрафного навес на Гарри Кейна, который выиграл воздух и удвоил счет. Вскоре снова сработал стандарт, корнер, и Ким Мин-Чжэ беспощадно пробил головой - 3:0.
«Бавария» сверхмощно отцепила конкурентов и вышла на второе место, противник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри2'
|(2:0) Кейн Гарри55'
|(3:0) Мин-Чжэ Ким63'
Нойер Мануэль•Лаймер Конрад•Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо89' (Крэтзиг Франс (89') •Павлович Александр•Геррейру Рафаэл•Мусиала Джамал83' (Тель Матис (83') •Мюллер Томас83' (Чупо-Мотинг Эрик (83') •Сане Лерой•Кейн Гарри
Запасные: Асено-Нкили Ноэль•Перец Даниэль•Де Лигт Маттейс
Нюбель Александр•Вагноман Жоша83' (Стеригу Леонидас (83') •Антон Вальдемар59' (Левелинг Джейми (59') • 82'Загаду Дан-Аксель•Миттельштедт Максимилиан• 31'Мийо Энцо59' (Руо Антони (59') •Каразор Атакан• 69'Штиллер Анджело•Фюрих Крис59' (Мвумпа Силас (59') •Ундав Дениз77' (Чжон Ву-Ён (77') •Гирасси Серу
17 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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