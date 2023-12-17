​Кейн и Мюллер – в основе «Баварии» на матч против «Штутгарта»

В воскресенье вечером матч пятнадцатого тура чемпионата Германии проведут «Бавария» и «Штутгарт». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Джэ, Дэвис, Павлович, Геррейру, Мусиала, Мюллер, Сане, Кейн.

Матч Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом» стартует в 21:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.