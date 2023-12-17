«Фрайбург» в большинстве дожал «Кёльн»

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» - «Кёльн» получился очень упорным и жёстким. Череда жёлтых карточек в итоге привела к удалению у гостей, Юлиан Шабо досрочно закончился матч на 62-й минуте. Вскоре удар головой Мерлина Рохля был парирован, а вот Михаэлю Грегоричу никто не помешал добить мяч в цель. Рохль мог снимать все вопросы, но пробил головой все же рядом с каркасом. Роланд Шаллаи заставил голкипера блеснуть мастерством. На 90-й минуте еще один удар от него - штанга. И все же Шаллаи успел забить до финального свистка - 2:0.
«Фрайбург» после третьей победы подряд ворвался на шестое место. Соперник же делит третью строчку с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грегорич Михаэль72'
|(2:0) Шаллаи Роланд90'
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн74' (Кюблер Лукас (74') •Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Макенго Жорди75' (Вайсхаупт Ноа (75') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 40'Доан Рицу•Рохль Мерлин90' (Адаму Чуквубике (90') •Грифо Винченцо66' (Грегорич Михаэль (66') •Хёлер Лукас66' (Шаллаи Роланд (66')
Запасные: Кайтель Янник•Мюллер Флориан
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан 31'• 62'Финкгрефе Макс73' (Карстенсен Расмус (73') •Мартель Эрик•Любичич Деян 27'61' (Майна Линтон (61') •Тилманн Ян66' (Килиан Лука (66') •Вальдшмидт Лука61' (Ут Марк (61') •Кайнц Флориан 57'61' (Гусенбашич Денис (61') •Зельке Дейви
17 декабря. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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