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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» в большинстве дожал «Кёльн»

17 Декабря 2023 • 19:29 Комментировать
Фрайбург
2:0
Кёльн
окончен

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» - «Кёльн» получился очень упорным и жёстким. Череда жёлтых карточек в итоге привела к удалению у гостей, Юлиан Шабо досрочно закончился матч на 62-й минуте. Вскоре удар головой Мерлина Рохля был парирован, а вот Михаэлю Грегоричу никто не помешал добить мяч в цель. Рохль мог снимать все вопросы, но пробил головой все же рядом с каркасом. Роланд Шаллаи заставил голкипера блеснуть мастерством. На 90-й минуте еще один удар от него - штанга. И все же Шаллаи успел забить до финального свистка - 2:0.

«Фрайбург» после третьей победы подряд ворвался на шестое место. Соперник же делит третью строчку с конца.

Протокол игры  
Фрайбург2:0Кёльн
(1:0) Грегорич Михаэль72'  
(2:0) Шаллаи Роланд90'  
Атуболу НоаСильдиллия Килианн 74' (Кюблер Лукас ( 74') Гинтер МаттиасГульде МануэльМакенго Жорди 75' (Вайсхаупт Ноа ( 75') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  40'Доан РицуРохль Мерлин 90' (Адаму Чуквубике ( 90') Грифо Винченцо 66' (Грегорич Михаэль ( 66') Хёлер Лукас 66' (Шаллаи Роланд ( 66')
Запасные: Кайтель ЯнникМюллер Флориан
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо Юлиан  31'  62'Финкгрефе Макс 73' (Карстенсен Расмус ( 73') Мартель ЭрикЛюбичич Деян  27' 61' (Майна Линтон ( 61') Тилманн Ян 66' (Килиан Лука ( 66') Вальдшмидт Лука 61' (Ут Марк ( 61') Кайнц Флориан  57' 61' (Гусенбашич Денис ( 61') Зельке Дейви
Запасные: Хайнц ДоминикТиггес ШтеффенДитц ФлорианКеббинг Маттиас
17 декабря. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Кёльн

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​Рискованная ставка и прогноз на матч Фрайбург — Кёльн чемпионата Германии — 17 декабря 2023
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