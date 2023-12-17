«Фрайбург» в большинстве дожал «Кёльн»

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» - «Кёльн» получился очень упорным и жёстким. Череда жёлтых карточек в итоге привела к удалению у гостей, Юлиан Шабо досрочно закончился матч на 62-й минуте. Вскоре удар головой Мерлина Рохля был парирован, а вот Михаэлю Грегоричу никто не помешал добить мяч в цель. Рохль мог снимать все вопросы, но пробил головой все же рядом с каркасом. Роланд Шаллаи заставил голкипера блеснуть мастерством. На 90-й минуте еще один удар от него - штанга. И все же Шаллаи успел забить до финального свистка - 2:0.

«Фрайбург» после третьей победы подряд ворвался на шестое место. Соперник же делит третью строчку с конца.