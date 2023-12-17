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​«Бавария» инвестирует в уругвайский футбол - покупает клуб экс-игрока «Спартака»

17 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Немецкая «Бавария» инвестирует в уругвайский футбол, клуб из Мюнхена объявил о приобретении «Расинга» из Монтевидео - клуба, которым в последнее время управлял Фернандо Кавенаги, аргентинский игрок, успевший поиграть и за московский «Спартак». Об этом сообщает издание derbyderbyderby.it.

Речь идет о фонде Red&Gold Football Group, который владеет долями не только в мюнхенской «Баварии», а также американском «Лос-Анджелесе». Надо заметить, что при Кавенаги столичный клуб сумел выйти в высшую лигу уругвайского футбола, а также квалифицироваться в южноамериканские кубки.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Расинг Монтевидео
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