​«Бавария» инвестирует в уругвайский футбол - покупает клуб экс-игрока «Спартака»

Немецкая «Бавария» инвестирует в уругвайский футбол, клуб из Мюнхена объявил о приобретении «Расинга» из Монтевидео - клуба, которым в последнее время управлял Фернандо Кавенаги, аргентинский игрок, успевший поиграть и за московский «Спартак». Об этом сообщает издание derbyderbyderby.it.

Речь идет о фонде Red&Gold Football Group, который владеет долями не только в мюнхенской «Баварии», а также американском «Лос-Анджелесе». Надо заметить, что при Кавенаги столичный клуб сумел выйти в высшую лигу уругвайского футбола, а также квалифицироваться в южноамериканские кубки.