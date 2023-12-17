​Терзичу не грозит увольнение из «Боруссии»

В субботу дортмундская «Боруссия» добилась лишь ничьей в гостевом матче Бундеслиги против «Аугсбурга» (1:1). На текущий момент «шмели» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Несмотря на не лучшие выступления в Бундеслиге, руководители «Боруссии» по-прежнему поддерживают главного тренера команды Эдина Терзича. Об этом информирует SportBild. Терзича поддерживают в том числе из-за успешного выступления в Лиге чемпионов – «шмели» заняли первое место в группе с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом».

Ближайший матч чемпионата Германии «Боруссия» проведёт 19 декабря – против «Майнца».